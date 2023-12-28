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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تغريم محمد رمضان نصف مليون جنيه لصالح عمرو أديب

محمد رمضان
محمد رمضان
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قضت محكمة جنح الجيزة، اليوم الخميس، بتغريم الفنان محمد رمضان، نصف مليون جنيه لصالح الإعلامى عمرو أديب، فى دعوى سب وقذف الأخير.

وقضت المحكمة في وقت سابق بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا.

وتقدم دفاع عمرو أديب بطلب تعويض عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف مقدم برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية اتهام الفنان محمد رمضان تهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمد الفنان محمد رمضان إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق.

10 آلاف جنيه 300 الف جنيه الفنان محمد رمضان