عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حكاية جديدة في كتاب الصمود.. نازحون فلسطينيون في قطاع غزة يحولون شارعا مهجورا إلى سوق".

ويسجل أهالي قطاع غزة كل يوم حكاية جديدة في كتاب الصمود الذي سُطر بدمائهم وكفاحهم ضد احتلال يحاول جاهدا بكل ما أوتي من قوة أن يكتب خاتمته بمجزرة مروعة تجبر أصحاب الأرض أن يتركوا أرضهم وبيوتهم.

ورغم تدمير المنازل جراء القصف المتواصل، لا يرفع أهالي غزة راية اليأس والاستسلام، بل راية الأمل والحياة وبذل النفيس والغالي فداءً لوطن يأبى الموت، وحينما يتوفر الأمن تكون الحياة في النصيرات وفي شارع كان في الماضي مهجورا لم تطله يد الاحتلال، ونصب النازحون سوقا تُباع فيه البضائع وتلبي الاحتياجات اليومية لاستمرار الحياة.

وبعدما قصف الاحتلال أفران الخبز لتجويع الناجين، قرر بعض الفلسطينيين بناء أفران بدائية من الطين وقودها الحطب للحصول على بعض الأموال التي تعينهم على استمرار الحياة.

