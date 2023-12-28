الأهلي يتوج بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط

نجح النادي الأهلي في الفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط، بعد انتهاء تصويت الجمهور حيث يتواجد الأهلى فى المركز الأول بترتيب أفضل نادى فى عام 2023 والممنوحة من جلوب سوكر.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز جلوب سوكر يوم 19 يناير 2024 المقبل.

وتفوق الأهلي على كافة الأندية في استفتاء جلوب سوكر في الشرق الأوسط مثل النصر السعودي بعد انتهاء وغلق التصويت اليوم الخميس.

واحتل الأهلي المركز الأول بنسبة تصويت 42% من إجمالي الأصوات، وجاء النصر في المركز الثاني بنسبة 33%، فيما احتل الهلال السعودي المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاء شباب الأهلي الإماراتي.

كما تصدر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر لأفضل مدير فني فى العالم خلال العام الجارى 2023، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة.

وتواجد كولر فى المركز الأول بترتيب أفضل مدير فني فى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر، بعدما حصل على 26.6 % من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت.

وعقب نهاية التصويت في المرحلة الثانية التي بدأت يوم 12 ديسمبر وانتهت اليوم وفي الجولة الأخيرة سوف تشارك لجنة التحكيم في حساب النتيجة النهائية في جوائز جلوب سوكر حيث يشكل تصويت لجنة الحكام 75% بينما تصويت الجمهور بشكل 25%.