الداخلية تعلن قبول 2950 طالب وطالبة بأكاديمية الشرطة 2024

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن اعتماد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2024.

وأكد مساعد وزير الداخلية خلال فاعليات المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر أكاديمية الشرطة عن تطبيق المعايير أثناء الاختيار افضل العناصر، مؤكدا قبول 2950 طالب وطالبة للالتحاق بكلية الشرطة 2024.

وقال اللواء هاني أبو المكارم م بان عدد المتقدمين لكلية الشرطة 2024 بلغ 53 الف و145طالب.

وأضاف “أبو المكارم” بان من متقدموا لأداء اختبارات كشف الهيئة 12962 بلغوا فيما تقدم لالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام بلغوا المستهدف قبولة 2950، موضحا بأن جري الاختبارات المتقدمين االطلاب قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة بحد أدنى جيد كذا الحاصلون الثانوية العامة أو الأزهرية بتقدير عام 65٪.

وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أنه تقدم بقسم الضباط المتخصصين للالتحاق بكلية الشرطة وجرى اختيار افضل العناصر بينهم، ومن المقرر إرسال رسائل لطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة خلال الساعات المقبلة.

كان قد اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الخميس، قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسي 2024 خلال مؤتمر صحفى عُقد بمقر أكاديمية الشرطة، وتم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق.