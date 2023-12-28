بـ53 مليون جنيه.. رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد محطة مياه الشرب| صور

تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة محطة مياه الشرب، في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث بالاهتمام بالمرافق العامة والوقوف على القدرات الاستيعابية والتشغيلية للمحطة.

وتفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يرافقه نواب ومعاونو رئيس الجهاز والإدارات المعنية، محطة مياه الشرب والتي تعمل بطاقة 172 ألفا م٣/ يوم المغذية للمدينة وميناء دمياط ومعدلات التنفيذ لعملية رفع كفاءة المرحلة الأولى والتي بلغت نسبة التنفيذ 60٪ بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه.

كما تفقد رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة أعمال الإحلال والتجديد لبعض المهمات الكهروميكانيكية ومنظومة أجهزة قياس التصرفات وكافة الإجراءات التي من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة لعناصر المنظومة لتحقيق الاستفادة من كامل قدرة المحطة لخدمة التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة.