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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سيدتين لسرقتهما مصوغات ذهبية من طفلتين بأسيوط

المتهمتان
المتهمتان
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كشف ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن الإدعاء بقيام سيدتان بسرقة مصوغات ذهبية من طفلتين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وقد أمكن تحديد القائم على النشر "مقيم بدائرة المركز"، وبإستدعائه وسؤاله قرر أنه بتاريخ 23 الجارى حضرت سيدتان مجهولتان لمنزله وإدعائهما بقيامهما بأعمال "السحر والشعوذة" وتقابلتا مع كلاً من (زوجته ، كريمته) وتمكنتا من سرقة مصوغات ذهبية خاصة بهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبتا الواقعة (مقيمتان بدائرة مركز شرطة ديروط) وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.  

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بأسيوط سيدتان مصوغات ذهبية