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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مصادر بقطاع الاتصالات تؤكد: لا زيادة في أسعار كروت الشحن

كروت شحن
كروت شحن
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أكدت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات نفيها لأي زيادة في أسعار كروت شحن المحمول. 
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أكدت المصادر استمرار الأسعار بمستواها الحالي، مشددًة على أن "سعر الدقيقة وأسعار كروت الشحن لم تتغير".

وأشارت المصادر إلى موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار "كروت الفكة" فقط كوحدات، مؤكدة عدم وجود تأثير على أسعار كروت الشحن.

من جهة أخرى، قدّمت شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري طلبات لرفع أسعار خدمات المحمول لمواجهة التحديات الاقتصادية، ولكن لم يتم حتى الآن الموافقة على تلك الطلبات. 
ونفت المصادر المعلومات التي تناقلتها بعض المواقع حول زيادة 10% في أسعار شحن المحمول، مؤكدًة أن الزيادة تقتصر على كروت الفكة فقط.

بقطاع الاتصالات كروت الفكة أسعار خدمات المحمول