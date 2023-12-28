جمال الكشكي: الحوار الوطني خلق حالة سياسية غير مسبوقة في تاريخ مصر

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني خلق حالة سياسية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أكد ضرورة استكمال الحوار الوطني.

وأضاف "الكشكي"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن هذا يعكس أن الطبعة الأولى من الحوار الوطني حققت نجاحًا وبصمات واضحة في الشارع المصري السياسي وانعكس ذلك على الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الحوار الوطني منذ 26 أبريل عام 2022 عندما أطلق الرئيس السيسي تلك المبادرة في حفل إفطار الأسرة المصرية يلقى دعما كبيرًا، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على استكمال الحوار يعد دعما متواصلا وضمانات كبرى من رأس الدولة على استمرار الحوار ودعمه وتطوير الجلسات النقاشية والموضوعات.

وتابع "عندما تأتي الضمانة من الرئيس، فهي ضمانة كبرى يقدرها الجميع ويعمل من أجلها، وتسمح بمزيد من التفاؤل بأن كل ما يقدمه الحوار الوطني سيحظى باهتمام كبير جدًا".