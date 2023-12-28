"اقتصادية النواب": عودة الحوار الوطنى خطوة لمواجهة التحديات المقبلة وفى مقدمتها الملف الاقتصادى

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عودة جلسات الحوار الوطني تأكيد من القيادة السياسية على أهمية التعددية الحزبية لإجراء الحياة السياسية فى مصر، ودورها لدعم الاستحقاقات الدستورية خلال الفترة المقبلة.

وأكد القطامى، أن دعوة الرئيس لعودة جلسات الحوار الوطنى دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على المشاركة السياسية والحزبية والمجتمعية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن عودة الجلسات تفعيل مبدأ الديمقراطية والعمل المشترك فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، موجها التحية للقيادة السياسية لدعم الحوار الوطني وحرصها الحقيقى على تكليف الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن الحوار الوطنى.

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن عودة الحوار الوطنى بمثابة خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية فى مصر التى تشهد زخما كبيرا، خاصة وأن مناقشات الحوار الوطنى ساهمت بشكل كبير فى تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة فى الكثير من القضايا المتعلقة بالدولة المصرية، وأن الحوار الوطنى بمثابة الطاولة التى جلس عليها كافة أبناء الشعب لمناقشة القضايا الحياتية التى تهم الوطن والمواطن وحقق مكاسب عديدة، فى مقدمتها اتاحة الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية وخلق مناح يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي خلال هذه المرحلة المهمة فى تاريخ مصر خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.