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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نشوب حريق داخل شقة سكنية في الإسكندرية.. وأنباء عن مصرع 5 أشخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اندلع اليوم الخميس، حريق داخل شقة سكنية بشارع الجمارك القديم بالمنطقة الجمركية بمحافظة الإسكندرية. 

كما ترددت أنباء عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة حريق في شقة سكنية بشارع الجمارك القديم بالمنطقة الجمركية بالإسكندرية، وتم نقلهم إلى المستشفى . 

ووقع الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع الجمارك القديم بمنطقة الحي الجمركي بالإسكندرية. 

وعلى الفور انتقل عناصر القسم وقوات الحماية المدنية، ترافقهم سيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة تبين نشوب حريق في إحدى الشقق بالعقار المذكور.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق في ملابسات الحادث

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