بالصور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد تسليم أجهزة التابلت على طلاب دهب

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الخميس، تسليم أجهزة التابلت لطلاب وطالب الصف الأول الثانوي بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية والرسمية لغات التابعتين لإدارة دهب التعليمية.

وجاء ذلك بحضور مصطفى كمال زرد رئيس مجلس أمناء المديرية ومجلس أمناء إدارة دهب، ومحمد شقوير مدير الإدارة، وعبد الله وهبة وكيل الإدارة وأنيس نجم مسؤول أمن الإدارة و تهاني السيد الهمشري مديرة مدرسة علي بن أبي طالب الرسمية وأسماء رضا مديرة مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية.

كما تفقد وكيل الوزارة الصف الأول الثانوي بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية المشتركة بحصة "اللغة العربية" ثم حصة "اللغة الإنجليزية".

وأجرى نقاشا مع الطلاب استطلع من خلاله نواتج التعلم مشيدا بهم وبتفاعلهم لافتا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المنصات والقنوات التعليمية والاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وكرم وكيل الوزارة أثناء الزيارة الطالبة/ سلمى مختار محمد بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية لغات لفوزها بالمركز الأول على إدارة دهب والثاني على مستوى المديرية والطالبة / رحمة نبيل صقر بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية لفوزها بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الطفولة للعام 23 / 24 والطالبة / أسيل هشام حامد بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية لحصولها على الطالبة المثالية.

وفي ختام الزيارة وجه وكيل الوزارة التحية لإدارة المدرستين وهيئة التدريس بهما على جهودهم المبذولة ومتمنيا لهن التوفيق.

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