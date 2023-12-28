مفوضية حقوق الإنسان: على إسرائيل وضع حد لعنف المستوطنين بالضفة

طالبت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إسرائيل بوضع حد للقتل غير المشروع وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية"، وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، عن سياسة تقييد التأشيرات التي تستهدف الأشخاص الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية.

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات توثق جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتقاله في جنوب الخليل.

ويصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك اعتقال الأطفال والنساء وممارسة الضرب والطعن ضدهم في الشوارع.