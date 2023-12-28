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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مفوضية حقوق الإنسان: على إسرائيل وضع حد لعنف المستوطنين بالضفة

مستوطنون
مستوطنون
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طالبت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إسرائيل بوضع حد للقتل غير المشروع وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية"، وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، عن سياسة تقييد التأشيرات التي تستهدف الأشخاص الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية.

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات توثق جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتقاله في جنوب الخليل.

ويصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك اعتقال الأطفال والنساء وممارسة الضرب والطعن ضدهم في الشوارع.

المفوضية الأممية لحقوق الإنسان المستوطنين الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية