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الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد

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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، جاء نص برقية التهنئة: 
"الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم لكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد ، داعياً المولي في علاه أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، وأن يبقى وطننا الغالي دائماً وأبداً واحة للأمن والأمان، تحت قيادتكم الرشيدة".

واختتم  رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : "متعكم الله -عز وجل- بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم."

- احتفالات عيد الميلاد المجيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب