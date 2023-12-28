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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زوارق الاحتلال تطلق قذائفها باتجاه سواحل المحافظة الوسطى بغزة

زوارق الاحتلال
زوارق الاحتلال
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها قبل قليل، بإطلاق زوارق الاحتلال الحربية قذائفها باتجاه سواحل المحافظة الوسطى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، لليوم الـ 82 على التوالي، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسرى لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.

زوارق دولة الاحتلال قطاع غزة سواحل المحافظة الوسطى