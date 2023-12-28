"CNN الاقتصادية" تبدأ بث برامجها من مركز الخدمات التابع للإنتاج الإعلامي

انضمت قناة CNN الاقتصادية لمجموعة القنوات العربية والأجنبية الشهيرة العاملة في مصر التي تبث برامجها من مركز الخدمات الإعلامية التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي والمطل علي النيل بمنطقة العجوزة .

ويأتي ذلك في إطار سياسة مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تحرص علي تقديم أفضل التسهيلات لجذب العديد من القنوات الإخبارية العالمية المتخصصة للبث من خلال المركز بهدف إنجاز مهمتهم الإعلامية علي اكمل وجه.

وتجدر الإشارة إلي أن مركز الخدمات الإعلامية، هو أحد مقرات مدينة الإنتاج الإعلامي والذي تم إفتتاحه عام 2019 بغرض بث القنوات الأجنبية والعربية المقيمة في مصر وذلك وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي إشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة ونظراً لحاجة هذه القنوات للخروج من استديوهات قريبة من مراكز صناعة القرار بالقاهرة قامت المدينة بإنشاء هذا المقر لتميز موقعه المطل علي النيل، والذي يتيح تعدد المشاهد وإختلاف زوايا التصوير وزودته بكامل وسائل البث التليفزيوني الحديثة ضماناً لخروج الرسالة الإعلامية لهذه القنوات بأعلي مستوي وبأفضل صورة ممكنة .