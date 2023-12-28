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الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"CNN الاقتصادية" تبدأ بث برامجها من مركز الخدمات التابع للإنتاج الإعلامي

CNN الإقتصادية
CNN الإقتصادية
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انضمت قناة CNN الاقتصادية لمجموعة القنوات العربية والأجنبية الشهيرة العاملة في مصر التي تبث برامجها من مركز الخدمات الإعلامية  التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي والمطل علي النيل بمنطقة العجوزة . 
ويأتي ذلك في إطار سياسة مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تحرص علي تقديم أفضل التسهيلات لجذب العديد من القنوات الإخبارية العالمية المتخصصة للبث من خلال المركز بهدف إنجاز مهمتهم الإعلامية علي اكمل وجه.
وتجدر الإشارة إلي أن مركز الخدمات الإعلامية، هو أحد مقرات مدينة الإنتاج الإعلامي والذي تم إفتتاحه عام 2019 بغرض بث القنوات الأجنبية والعربية المقيمة في مصر  وذلك وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي إشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة ونظراً لحاجة هذه القنوات للخروج من استديوهات قريبة من مراكز صناعة القرار بالقاهرة  قامت المدينة بإنشاء هذا المقر لتميز موقعه المطل علي النيل، والذي يتيح تعدد المشاهد وإختلاف زوايا التصوير وزودته بكامل وسائل البث التليفزيوني الحديثة ضماناً لخروج الرسالة الإعلامية لهذه القنوات بأعلي مستوي وبأفضل صورة ممكنة .

CNN الاقتصادية قناة