غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على أطراف "عيتا الشعب" جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، 3 غارات جوية مستهدفا منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل قبل قليل.

بينما أعلن حزب الله اللبناني أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا أمس في بنت جبيل جنوب لبنان أدت إلى مقتل أحد عناصره، في حين أفادت وسائل إعلام رسمية عن مقتل اثنين من أقاربه معه أيضا، يحملان الجنسية الأسترالية، وأن الحزب رد بإطلاق صواريخ نحو اسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بشكل يومي عبر الحدود. ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.

من جهتها، أعلنت الحكومة الأسترالية مقتل مواطنين أستراليين اثنين في الغارة الجوية، دون أن تكشف هويتهما.