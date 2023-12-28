رئيس البرلمان العربي يؤكد رفض تصفية القضية الفلسطينية ومخططات التهجير القسري

شدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على ضرورة التضامن العربي في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بها في قطاع غزة.

أكد العسومي، خلال جلسة البرلمان العربي لمناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، رفض تصفية القضية الفلسطينية ومخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وطرده من أرضه لصالح المحتل الغاصب.

وأشار رئيس البرلمان، الي إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له القضية الفلسطينية في الوقت الراهن ، هو اعتياد المشهد الحالي لجرائم الحرب اليومية التي يقوم بها الاحتلال حتى يحقق هدفه منها.