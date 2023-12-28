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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: إصابة 49 عسكريًا في غزة خلال 24 ساعة.. و921 منذ بدء العملية البرية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الخميس، إصابة 49 عسكريًا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات في صفوفه منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة إلى 921 إصابة.
وأوضح جيش الاحتلال أن من بين الإصابات، 206 عسكريين أصيبوا بجروح خطرة و340 بجروح متوسطة و357 إصاباتهم طفيفة منذ بداية المعركة البرية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس، عن منظمة المحاربين القدامى المعاقين بإسرائيل قولها، إن عدد الجنود الجرحى الإسرائيليين قد يصل إلى 20 ألف جندي، بعد إدراج المصابين باضطراب ما بعد الصدمة ضمن إجمالي المصابين.

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