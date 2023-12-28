انفجار سفينة متجهة لميناء أوكراني بعد اصطدامها بلغم في البحر الأسود

أعلن حرس الحدود الأوكراني اليوم الخميس، أن سفينة تجارية ترفع علم بنما كانت متوجهة إلى ميناء أوكراني لتحميل الحبوب اصطدمت بلغم وأصيب اثنان من البحارة.

وأوضحت إذاعة فرنسا الدولية، أن سفينة ترفع علم بنما اصطدمت بلغم بحري لروسيا في البحر الأسود.

وقالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية في بيان إن ناقلة البضائع السائبة كانت متجهة إلى ميناء على نهر الدانوب لتحميل الحبوب، وفقدت السفينة السيطرة واندلع حريق بعد الاصطدام.

تم إرسال زوارق القطر إلى السفينة لمرافقتها إلى الميناء وأصيب اثنان من البحارة وتم علاج أحدهما في مكان الحادث، فيما تم نقل الآخر إلى أقرب مستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.