غدًا.. أمينة تطرح كليب "أبو سمارة" تزامنًا مع احتفالات رأس السنة.. صور

تطرح الفنانة والمطربة الشعبية أمينة أحدث أغنياتها الذى تحمل اسم "أبو سمارة"، على طريقة الفيديو كليب غدًا الجمعة الساعة 6 مساءً تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، وذلك عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وكافة وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة.

أكدت أمينة أنها تراهن على نجاح كليب "أبو سمارة"، حيث أنه يحمل الكثير من المفاجآت، لافتة إلي أنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حين طرحه.

وأضافت أمينة أنها تسعى دائمًا فى أختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود غير المرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.

وقالت أمينة أن كليب "أبو سمارة" هو من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

وفى سياق أخر تنتظر النجمة أمينة عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «حمص وحلاوة»، الذى تدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى مغلف ببعض الأغانى لمجموعة من المطربين داخل أحداثه، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربى.

وفى سياق متصل كشفت أمينة بأنها تتطرح داخل سرد أحداث فيلم "حمص وحلاوة" أغنية تحمل إسم «زغاريط» وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وهندسة صوتية محمد جودة.

الجدير بالذكر أن طرحت الشركة المنتجة خلال الفترة المنصرمة البوستر والبرومو الدعائى الأول ل فيلم "حمص وحلاوة"، إذ تصدر تريند السويشيال ميديا وهو من بطولة النجمان أمينة ومحمود الليثى وآخرين ومن تأليف سيد السبكى وإخراج الراحل أحمد البدري.

فيديو كليب أبو سمارة