تراجع أسعار الذهب 200 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية عند مستويات تقترب من 2100 دولار، بفعل تراجع للدولار وعائدات السندات الأمريكية، وسط تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة نحو 3 مرات خلال العام المقبل.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 200 جنيها منذ ارتفاعها خلال تعاملات يوم الإثنين الماضي، ووصول سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 3350 جنيهًا، تحت غطاء العرض والطلب، يؤكد على وجود شبهة التلاعب في الأسعار، بجانب الطلب الوهمي، إذ لا يمكن أن يرتفع الطلب ويتراجع بصرة حادة ومفاجئة.

أضاف، إمبابي، أن سوق الذهب يشهد حالة من الغضب بين التجار والمتعاملين نتيجة الارتفاعات والترجعات الحادة غير المبررة، التي تعرضهم لتكبد خسائر كبيرة.

وأوضح ، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى مستوى 3150 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 2075 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.