ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية: انتزاع الاحتلال لأعضاء من جثامين الشهداء أمر غير مستغرب

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن انتزاع الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين أمر غير مستغرب، لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الخدمات الصحية في شمال غزة محدودة جدا ونعمل على إنعاش مجمع الشفاء لإعادة تقديم خدماته، لافتا إلى أن الاحتلال لا يزال يتحكم بآلية إخراج المصابين خارج القطاع.

وأشار إلي أن حجم المساعدات الطبية والإنسانية التي تدخل القطاع لا يتلاءم إطلاقا مع احتياجاتنا اليومية، مضيفا أن الإصابات التي تصل للمستشفيات لم نعتدها وتحيل إلى أن الأسلحة المستخدمة تدميرية وحارقة.

وتابع "أننا نحتاج في دفعة أولى لخروج 5000 مصابا للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم."

أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي أعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين