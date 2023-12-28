الصحة الفلسطينية: انتزاع الاحتلال لأعضاء من جثامين الشهداء أمر غير مستغرب

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن انتزاع الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين أمر غير مستغرب، لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الخدمات الصحية في شمال غزة محدودة جدا ونعمل على إنعاش مجمع الشفاء لإعادة تقديم خدماته، لافتا إلى أن الاحتلال لا يزال يتحكم بآلية إخراج المصابين خارج القطاع.

وأشار إلي أن حجم المساعدات الطبية والإنسانية التي تدخل القطاع لا يتلاءم إطلاقا مع احتياجاتنا اليومية، مضيفا أن الإصابات التي تصل للمستشفيات لم نعتدها وتحيل إلى أن الأسلحة المستخدمة تدميرية وحارقة.

وتابع "أننا نحتاج في دفعة أولى لخروج 5000 مصابا للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم."