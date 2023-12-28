مجلس الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في التعاقد مع مدرب أجنبي

يضع مجلس إدارة الزمالك، الرتوش الأخيرة في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وذلك لقيادة الفريق الأبيض في الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسم المدرب خلال أيام قليلة عقب توقيع العقد معه، على أن يستمر معتمد جمال مدربا عاما بالفريق مع الجهاز الفني الجديد، ويقود معتمد الفارس الأبيض حاليا كرجل أول بشكل مؤقت .

يستأنف فريق الزمالك تدريباته، اليوم الخميس، على ملعب النادي في ميت عقبة، وذلك قبل سفر الفريق إلى الإمارات لخوض بطولتين وديتين في الأيام المقبلة.

وسيشارك الزمالك في البطولة الودية الأولى في الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل، وهى بطولة الوحدة الإماراتي، وستشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان .

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري .