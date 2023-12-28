استعرضت قناة "العربية" تقريرا بعنوان: "قبيلة الشامان القديمة تتوقع موعد نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس".

وقال التقرير: هكذا تودع قبيلة الشامان في بيرو عام 2023، ففي كل نهاية عام يجتمع أفراد القبيلة لتأدية طقوس استقبال السنة الجديدة كما يقومون بتوقع أحداثها.

وأضاف التقرير: أن زعيم القبيلة توقع أن العالم سيشهد نهاية حرب اسرائيل على غزة في منتصف عام 2024، وتنافس الأرجنتين والأرجواي على كأس أمريكا، القبيلة نفخت الدخان ولوحت بالزهور على صورة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والرئيس الروسي بوتين ، كما قاموا باحراق وركل صورة رئيس بيرو السابق البرتو فوجيموري.

وتابع التقرير: أن قبيلة الشامان ينتمون لقبائل الانكا القديمة ويؤمنون بأنهم يستطيعون توقع المستقبل ومعالجة الأمراض ومن بين طقوس احتفالاتهم قرع الطبل وترديد أغان والرقص على أنغامها.