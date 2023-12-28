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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تنظم ندوة لشرح شروط التقديم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS وكيفية الاستعداد لتلك الاختبارات

ندوة بجامعة حلوان
ندوة بجامعة حلوان
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نظم مكتب العلاقات الدولية ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وذلك لشرح شروط التقديم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS وكيفية الاستعداد لتلك الاختبارات.

وهدفت الندوة إلى توفير المعلومات الضرورية حول شروط التسجيل وتحضير الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لاجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة.

وشهدت الندوة حضور دكتور تامر فيكتور مسئول امتحانات IELTS المعتمدة، وأستاذة يوستينا نصري مسؤولة في IDP، ودكتورة هبة خالد مسئول قطاع الدراسة بالخارج، وأستاذ بلال مسئول قسم التسويق.

الدراسات العليا والبحوث العلاقات الدولية جامعة حلوان