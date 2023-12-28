مسجلا 2073 دولار للأونصة.. الذهب في أعلى مستوياته خلال 3 أسابيع بالبورصة العالمية

سجلت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الخميس أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بعد ارتفاع استمر لأربعة جلسات متتالية، حيث يجد الذهب الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي وذلك الرغم من ضعف أحجام التداول والسيولة النقدية في الأسواق بسبب فترة العطلات السنوية.

يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2073 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2088 دولار للأونصة ليعود إلى التراجع من هذه المستويات بنسبة 0.1%.

يأتي هذا بعد ارتفاع استمر لأربعة جلسات متتالية استطاع الذهب خلالهم أن يخترق منطقة تذبذب التداولات بين 2000 – 2050 دولار للأونصة، ليغلق جلسة الأمس فوق المستوى 2070 دولار للأونصة، ولكنه يحتاج أن يغلق تداولات اليوم فوق مستوى المقاومة 2080 دولار للأونصة حتى يستطيع استكمال الارتفاع وصولاً إلى المستوى 2100 دولار الذي يعد مقاومة هامة للسعر.



الأسبوع الأول في شهر ديسمبر شهد تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يعود وينخفض بشكل سريع، ولكن استطاع المعدن النفيس أن يحافظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لخمسة أسابيع متتالية مما يزيد من زخم الصعود خاصة ان السعر قد كون قاعدة سعرية فوق المستوى 2000 دولار قد تساعده على الاستمرار في الارتفاع.

الذهب وجد الدعم من التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي فقد انخفض مؤشر الدولار اليوم ليسجل أدنى مستوى جديد في 5 أشهر ليسجل انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% وهو انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.