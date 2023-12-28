تضامن الأقصر: إنشاء 5 مكاتب تأهيل اجتماعي لدعم ذوي الهمم

أعلن محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، وجود 5 مكاتب للتأهيل الاجتماعي داخل محافظة الأقصر في مراكز إسنا وأرمنت والبياضية والأقصر والقرنة، وذلك ضمن برنامج جهود الدولة المصرية في دعم أصحاب الهمم، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف بغدادي أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تقدم خدمات عديدة منها بطاقة الخدمات المتكاملة التي من خلالها يستطيع المعاق الجمع بين معاشين والحصول على سيارة بدون جمارك والحصول على ساعة راحة من العمل سواء كانت له كشخص معاق أو لرعاية شخص معاق، والحصول على الدعم النقدي والشرط هو «الكرامة» إذا كان يستحقها اقتصادياً واجتماعياً أيضاً ويتم توفير الأجهزة التعويضية للمعاقين كالكرسي المتحرك والأطراف الصناعية.

وتابع، أن هناك مكتبين للتأهيل الاجتماعي بكل وحدة من وحدات الشئون الاجتماعية تم إنشاؤهما ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن داخل قريته، ومكتب تم إنشاء مركز التأهيل الشامل وجاري التسليم ضمن “الحياة الكريمة” بمدينة أرمنت. لتقديم خدماتها لجميع مواطني محافظة الأقصر من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 10 دور حضانة مرخصة تابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، والتي تخدم الأطفال المعاقين بغض النظر عن إعاقتهم.

كما يوجد بمدينة طيبة مركزان تابعان لجمعية نداء التابعة للتضامن الاجتماعي بالأقصر لرعاية الصم وضعاف السمع. وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه يحق للمعاق الذي لديه بطاقة خدمات متكاملة التقدم لمديرية العمل للحصول على فرصة عمل في حدود نسبة 5%، لافتًا إلى أن المعاق الذي لديه بطاقة خدمات متكاملة يمكن لبطاقة الخدمات المتكاملة التقديم على السكن الاجتماعي للحصول على شقة ولها الأولوية، كما لها الحق في الإعفاء من رسوم التأمين الصحي.