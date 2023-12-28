التشكيلى صلاح المليجى لـ"البوابة نيوز": الذكاء الاصطناعى امتداد لبرامج فنية تم اكتشافها من قبل

شارك الفنان التشكيلى دكتور صلاح المليجي، فى المعرض الجماعى 24 بجاليرى بيكاسو ايست بالتجمع الخامس، مساء أمس الأربعاء، ضمن 24 فنانًا تشكيليا من الكبار والشباب.

وعن الحركة الفنية فى مصر قال الفنان صلاح المليجى، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنه عاصرها منذ ان كان رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية، لافتًا إلي انه لديه رؤية لكل ما يحدث فى الوسط الفنى.

وأضاف "المليجى"، أن الفن اصبح فظ بسبب الصورة التى يتم النقل منها اللوحة، مشيرا الى ان الفن لابد وان يحدث بشكل مباشر.

واوضح الفنان التشكيليى ان عدد الجاليرهات قديما كان محدود جدا بداية من السبعينيات، حيث كان الفنانون ينتظرون المعرض العام، ليعمل من خلاله، او يعرض منفردًا.

وتابع: "وبعد ذلك ظهر معرض الشباب وبينالى القاهرة وغيرها من الانشطة الدولية، ثم ظهرعدد كبير جدا من الجاليريهات".

وبسؤاله عن مدى خطورة الذكاء الاصطناعى، اكد انه ليس جديدا فهو امتدادا لبرامج تم اكتشافها قديما، ولكن هناك من يستخدمه بجهل، لذلك هناك خطورة من الآثام التى سوف ترتكب باسمه.

واردف: " الفن عموما يعتمد على الحرية والتجريب، والخوض فى مغامرات الى ان تصل الى الفكرة ، وأن التكنولوجيا يمكن ان تصبح مفيده للفنان ويمكن ان تصبح سببًا فى انحدار الفن".

يُعد الفنان صلاح المليجى، من أبرز الفنانين التشكيليين، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية داخل أوساط الفن، كما أنه شغل العديد من المناصب الفنية المهمة.

حصل الفنان على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة شعبة جرافيك جامعة حلوان 1980، وماجستير فى الفنون الجميلة بعنوان (الصورة الشخصية فى فنون الحفر والطباعة) جامعة حلوان 1988، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة بعنوان (الرؤية الأسطورية فى أعمال فنانى الجرافيك ) جامعة حلوان 1993.