رحل الجسد وعاش القلم.. أعمال ترى النور للراحل أسامة أنور عكاشة

رحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة منذ أكثر من 15 عام، على الرغم من ذلك إلا أن مازالت الكثير من أعماله الفنية تخرج إلى النور حتى الآن، وكانت البداية من مسلسل "موجة حارة" الذي تم عرضه في موسم رمضان من عام 2013، وشارك عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم إياد نصار، سيد رجب، هنا شيحة، دينا الشربيني، رانيا يوسف، ومن إخراج محمد ياسين.

وتوالت أعمال أسامة أنور عكاشة في الظهور للنور بعد أن أعلنت نجلته تعاقد المخرج رؤوف عبدالعزيز عن تقديم فيلم "الباب الأخضر"، بمشاركة سهر الصايغ، حمزة العايلي، عابد عناني وآخرين، وشارك العمل في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة في دورته الـ 38، تناولت أحداثه في فترة التسعينيات عندما تم إجراء مصل جديد من أجل تغيير حياة وذكريات الشخص، وفي النهاية ينتج تأثيرات خطيرة يحاول الطبيب السيطرة عليها.

لم تتوقف أعمال الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة هنا ولكن كانت من ثالث أعماله الفنية التي تخرج إلى النور مسلسل "راجعين يا هوى" الذي تم عرضه في رمضان 2022، وحقق هذا العمل نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، وضم نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: خالد النبوي، وفاء عامر، أنوشكا، وهو من إخراج محمد سلامة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

يُعرض حاليًا للكاتب أسامة أنور عكاشة فيلم "الاسكندراني" الذي أعاده إلى السينما مرة أخرى وأعاد أيضًا المخرج خالد يوسف إلى السينما المصرية بعد غياب استمر 5 سنوات، ويشارك في بطولة العمل: أحمد العوضي، زينة، انتصار، محمود حافظ، حسين فهمي، محمود الليثي، صلاح عبد الله، والذي تدور أحداثه حول الهوية الإسكندرانية.

فيلم الباب الأخضر

مسللسل راجعين يا هوى

فيلم الإسكندراني