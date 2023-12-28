"طيبة التكنولوجية" توقع بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب بأحد الفنادق السياحية.. صور

شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة متمثلة في كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وأحد الفنادق السياحية، حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، ومحمد أحمد حسن، مدير عام الفندق.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، أن البروتوكول يهدف إلى إعداد أجيال واعدة من العاملين في مجال الفنادق، مؤكداً اهتمام الجامعة بتدريب طلاب الكلية وتأهيلهم لسوق العمل وبما يتوافق مع متطلباته المتطورة، تأكيدا لهدف الجامعة الأساسي وهو تخريج طالب متميز متعدد المهارات، تؤهله للعمل مباشرة، من خلال تكثيف الجانب العملي والذي يمثل 60% من الدراسة بالجامعة.

وأشار زين الدين، إلى أن البرتوكول يقضي أيضا بتشكيل لجنة من الطرفين تحت اسم اللجنة التنسيقية المشتركة، لوضع آلية تنفيذ بنود البروتوكول وسبل التعاون، وتدريب وتأهيل الطلاب من خلال البرامج التدريبية في فندق شتايجن برجر أشتي ريزورت بالأقصر، ودعم البحث العلمي، وتبادل الخبراء لإلقاء محاضرات وتقديم استشارات في مجال الضيافة والخدمات الفندقية، وتبادل الزيارات في المؤتمرات وورش العمل.

وأوضح الدكتور محمد رسلان، المشرف على الكلية، أن البرتوكول جاء استكمالا للتعاون البناء والمثمر بين الجانبين، والذي بدأ منذ انطلاق الدراسة بالكلية، إذ تلقى الطلاب العديد من التدريبات العملية داخل الفندق، مؤكدا أن الجانبين بحثا مد فترة التدريب الصيفي داخل الفندق، للحصول على خبرات ومهارات عملية بشكل أكبر.

شهد مراسم التوقيع، كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بالكلية، وأسماء العزب، سكرتير أمانة مجلس الجامعة، وأحمد جلال، مدير إدارة الموارد البشرية بالفندق.

بروتوكول التعاون (1)

بروتوكول التعاون (3)

بروتوكول التعاون (4)