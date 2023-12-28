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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" تعرض أبرز تصريحات وزير الخارجية الروسى بشأن الأوضاع فى غزة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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عرضت فضائية القاهرة الإخبارية "فيديوجراف" عن أبرز تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وجاءت الخسائر كالتالي:-

ـ الولايات المتحدة تحاول فرض مقارباتها الخاصة بشأن مستقبل قطاع غزة، والتي تمت بصلة للقانون الدولي، كما كان الحال عليه في الدول والمناطق الأخرى التي دمرت نتيجة مغامرات واشنطن.


ـ للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم الخاصة، والتي تشمل جميع الأراضي الوطنية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.


ـ صيغة إقامة سلام دائم معروفة جيدًا، حيث إنها تفترض مسبقًا إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل.


ـ البديل عن المفاوضات ليس إلا استمرار لإراقة الدماء، وبدون أفق سياسي سيستمر الإسرائيليون والفلسطينيون في العيش من تصعيد إلى تصعيد، كما كان الحال منذ 75 عامًا.


ـ تلوم موسكو الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا فحسب، وإنما تري أيضًا أن اندلاع الصراع في الشرق الأوسط هو نتيجة لإخفاقات السياسة الخارجية الأمريكية على مدار فترة طويلة.

تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأوضاع في قطاع غزة قطاع غزة