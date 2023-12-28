طائرة بابلو سكوبار تظهر في جزر الباهاما.. تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم الخميس أنه تم العثور على بقايا من طائرة بابلو اسكوبار أكثر تجار المخدرات المطلوبين في تاريخ كولومبيا.

وقالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية، إنه بعد مرور 30 ​​عامًا على وفاته، لا تزال حياة بابلو إسكوبار تثير الجدل وأشارت إلى أنه تم العثور على بقايا من طائرة اسكوبار غارقة في جزر البهاما، وهي طائرة من طراز كيرتس سي-46، والتي كانت في الثمانينات من أكبر الطائرات في العالم، وتتمتع بالقدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع، التي استخدمها تجار المخدرات الكولومبيون لتهريب شحنات المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وانتهى الأمر بهذه الطائرة في البحر الكاريبي بعد أن فشلت في الهبوط في نورمان كاي، وهي جزيرة في جزر البهاما كانت مملوكة لكارلوس ليدر، أحد شركاء إسكوبار في كارتل ميديلين.

بسبب الاعتراف الدولي بجرائم بابلو إسكوبار، فقد منع آلاف الزوار من السفر إلى جزر البهاما للبحث عن طائرة اسكوبار، مع أنه لم تؤكد أي جهة وجود هذه الطائرة في هذه المنطقة.

وبهذه الطريقة، غاص المصور الأمريكى كين كيفر في البحر الكاريبي، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور لما كانت عليه رحلة زيارة طائرة ملك الكوكايين.

وقال كيفر "تحطمت الطائرة أثناء صفقة مخدرات لبابلو إسكوبار، وكان من الرائع أن نرى وأن نكون قريبين من جزء من التاريخ الذي أصبح الآن أيضًا موطنًا للحياة البحرية.

ويقال إنه بين عامي 1978 و1982، كان ليدر هو الشخص المسؤول عن هذه الجزيرة فى جزر البهاما، بينما استخدم إسكوبار هذا المكان لجمع ثروة جعلته أحد أغنى الأشخاص في العالم.

في نورمان كاي، كان هناك مهبط طائرات يزيد طوله عن كيلومتر واحد، والعديد من أجهزة الرادار للكشف عن الطائرات الغريبة، وكان لعدة سنوات مكانًا خارجًا عن القانون.