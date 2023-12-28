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الخميس 28 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتابع عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جهود شفط تجمعات مياه الأمطار

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في شفط تجمعات مياه الأمطار وأخر المستجدات والإجراءات التي تم تنفيذها بهذا الشأن ، يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث وجاهزية جميع المعدات للتعامل الفورى مع الأزمات والطوارئ ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأجرى محافظ المنوفية إتصالاً مباشرا بعدد من رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المدن والأحياء لمتابعة إستمرار عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين والأنفاق والتأكد من تمركز المعدات اللازمة لرفع تجمعات المياه أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

كما شدد برفع مياه الأمطار بالقري والطرق الرئيسية وذلك بالتنسيق مع مديرى فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى كل فى نطاقه ، وموجهاً بسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات المواطنين التي تتلقاها غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن  والربط المباشر بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول.

هذا وتواصل سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية تواجدها الميداني على مدار اليوم لشفط مياه الأمطار لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

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إدارة الأزمات والكوارث ادارة الازمات الأزمات والطوارئ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية