محافظ الجيزة يشدد علي التواجد الميداني والتعامل الفوري من تراكمات الأمطار.. صور

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء والمراكز والمدن التي شهدت أمس وصباح اليوم سقوط الأمطار بها مؤكداً علي إستمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظى مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن .



كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة وهيئة النظافة والتجميل برفع درجة الإستعداد خلال موسم سقوط الأمطار وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء مع ضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني علي مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .



وأكد محافظ الجيزة على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار مؤكداً علي إستمرار تفعيل غرف العمليات بأحياء ومراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها و إتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أى ظروف طارئة .