الأقدم في قطاع غزة.. ماذا تعرف عن مسجد الُعمري الكبير؟

عرضت فضائية القاهرة الاخبارية تقريرا عن "مسجد العمري القديم " أقدم مساجد غزة.

ووفقا للتقرير، "المسجد العمري الكبير" هو المسجد الأكبر والأقدم في قطاع غزة والذي يقع في حي الدرج بالمدينة القديمة.

سمي "العمري" نسبة للخليفة "عمر بن الخطاب"و الكبير لانه اكبر جامع في غزة، وكان معبدا قديما ثم حوله البيزنطيون الى كنيسة وبعد الفتح الاسلامي أصبح مسجدا، عام 1449 ميلادية حوله الصليبيون الى كاتدرائية لكن الايوبيين دمروا معظمها عام 1187م.

اعاد المماليك بناءه في القرن 13 الميلادي لكن المغول قاموا بتدميره عام 1260 م، وفي القرن 16 أعاد العثمانيون بناء المسجد من جديد.

أصيب بأضراربالغة اثناء الحرب العالمية الاولى وفي عام 1925 م قام المجلس الاسلامي بترميمه.

تبلغ مساحته 4,100 متر مربع ويتسع لاكثر من 3000 مصل، كان يضم مكتبة أنشأها الظاهر بيبرس لكنها تعرضت للسرقة والتدمير اثناء الغزو الصليبي.

أخر استهداف للمسجد جاء من قوات الاحتلال الاسرائيلية في عدوان 2023