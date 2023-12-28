إدارة التربية الخاصة بـ"تعليم الأقصر" تعلن حصاد أنشطتها لذوي الهمم خلال 2023

أعلنت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، حصاد أنشطتها وإنجازاتها خلال عام 2023، التي تمت تحت إشراف الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبقيادة سيد أحمد النوبي مدير إدارة التربية الخاصة.

وجاءت الأنشطة كالتالي:

1 - فتح الفصل الفكري الملحق بمدرسة الخلفاء الراشدين بطفنيس بمركز إسنا لعدد 11 طالب.

2 - فتح فصول النور للمكفوفين ثانوي بمدرسة الأقصر الثانوية بنات لعدد طالبان.

3 - تدريب 549 موجه ومدير مدرسة علي حقيبة الدمج التعليمي.

4 - فتح المركز الإرشادي للصم.

5 - استضافة إدارة التربية الخاصة بالأقصر بطولة الجمهورية للصم في كرة قدم خماسي بنين وتنس طاولة بنات.

6 - بالتعاون مع مؤسسة بداية أمل في إطار المشاركة المجتمعية، تم تنفيذ إفطار مجمع بشهر رمضان للأطفال ذوى الهمم، وتوزيع كراسي متحركة، وتوزيع سماعات لضعاف السمع، والمساهمة في عمل كارت الخدمات المتكاملة.

7 - اصطحاب طلاب خريجي التربية الخاصة إلي منطقة تجنيد قنا لتسهيل وإنهاء أوراق التجنيد لهم.

8 - المشاركة بمسابقة الكشافة علي مستوي الجمهورية وفوز مدرسة طه حسين للصم بـ( مركز أول ) -( مستوي ثاني ).

9 - فوز مدرسة الأمل للصم في الأشبال ( مركز ثالث ) ( مستوي أول ).

10 - حصول معرض التربية الخاصة في الصحافة علي المركز الثالث جمهورية.

11 - تدريب 2951 معلم برنامج توعوي عن الدمج وتدريب 223 معلم في التربية الخاصة علي التعاون مع ذوي الهمم.

12 - بالاشتراك مع هيئة الأثار ( الوعي الأثري ) تم الاحتفال باليوم العالمي بلغة الإشارة.

13 - الدوري المحلي لمدارس التربية الفكرية ألعاب قوي – جري – وثب طويل – كرة سلة بمدرسة التربية الفكرية بحاجر أرمنت.

14 - الدوري المحلي لمدارس التربية السمعية بمدرسة طه حسين للصم ألعاب قوي – سلة – جري – وثب.

15 - الاحتفال بالعصا البيضاء للمكفوفين وقيام الشرطة بتقديم العصا البيضاء والهدايا لأبنائنا من المكفوفين.

16 - تنفيذ ورشة عمل بالصلصال والطين الأصولي للمكفوفين بمتحف التحنيط.

17 - مسابقة المسرح والغناء في المسابقة المحلية بمدرسة الأمل للصم بالأقصر.

18 - مسابقة ذوي الهمم من الصم في خطة الإيواء العاجل بمحافظة الأقصر بنادي المدينة المنورة.

19 - تدريب عدد 140 معلم من التربية والتعليم علي لغة الإشارة وتدريب عدد 40 من خارج التربية والتعليم علي لغة الإشارة بمركز الأشارى للصم .

20 - تسليم الزي المدرسى لجميع طلاب التربية الخاصة للعام الدراسي 2023/2024.

21 - استخراج كارنيهات الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الاعاقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

22 – توزيع عدد 80 سماعة طبية تبرع من مؤسسة مصطفي وعلي امين للطلاب ضعاف السمع

23 - زيارة "ايمان كريم" المشرف علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لمدرسة طه حسين للصم والأمل للصم والمركز الاشاري للصم.

24 - استقبال محافظات جنوب الصعيد ( أسوان – قنا - البحر الأحمر – سوهاج ) لإقامة الإعاشة وذلك للاستعداد لبطولة الدوري الإقليمي في العاب القوي وكرة السلة لمحافظات جنوب الصعيد للصم وضعاف السمع بمحافظة الأقصر.

25 - الاستعداد للدوري الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد ( أسوان – قنا - البحر الأحمر – سوهاج ) في ألعاب القوى وكرة السلة لمحافظات جنوب الصعيد للصم وضعاف السمع بمحافظة الاقصر.

26 - فوز إدارة التربية الخاصة بمحافظة الأقصر، بالمركز الأول بالدوري الإقليمي في ألعاب القوى وكرة السلة لمحافظات جنوب الصعيد للصم وضعاف السمع بمحافظة الاقصر وحصول المحافظة علي عدد 13ميدالية ( 7 ذهبية و4 فضية و2 برونزية ).

27 - تنفيذ ورشة عمل علي اللغة الهيروغليفية بمتحف الأقصر لطلاب الصم وضعاف السمع.

28 - مشاركة مدارس التربية الفكرية بالأقصر في ألعاب القوي وكرة السلة على مستوى إقليم جنوب الصعيد بمحافظة قنا.

29- الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لمدارس التربية الخاصة بقصر ثقافة الاقصر

30 - مشاركة طلاب التربية الخاصة (سمعي – فكري ) في أوائل الطلبة علي مستوي إقليم جنوب الصعيد (أسوان – الاقصر – قنا – سوهاج – البحر الاحمر ) والمقامة بمحافظة اسوان وحصول طلاب الصم علي المركز الأول وطلاب التربية الفكرية علي المركز الثاني.

31 - الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمشاركة مع مؤسسة حلم تحدي الاعاقة وتسليم عدد 8 كراسي متحركة للطلاب ذوي الاعاقة الحركية ، و11 مكتبة برايل + أقلام برايل + ورق برايل للطلاب المكفوفين.

32 - قامت لجنة الدمج بالمديرية بإنهاء اجراءات الدمج للطلاب بمدارس التعليم العام بإجمالي 685 طالب.

33 - الانتهاء من تحديث أوراق الدمج للطلاب الناجحين بالصف الثالث الإعدادي والمنتقلين إلى المرحلة الثانوية حسب القرار الوزاري 252 لسنة 2017 بإجمالي 234 طالب.

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