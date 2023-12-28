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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. قصور الثقافة تنظم احتفالية العام على مسرح السامر

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية العام الجديد، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بهذه المناسبة، في السابعة مساء غد الجمعة 29 ديسمبر، بمسرح السامر بالعجوزة.

وتقدم الاحتفالية عدة عروض فنية منها عرض فني لفرقة أغاني الشباب، بالإضافة إلى صولوهات إيقاعية وغنائية تقدمها فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، كما يتضمن الحفل عدة فقرات ترفيهية، وباقة متنوعة من الاستعراضات المستوحاة من زمن الفن الجميل تقدمها فرقة أوبرا عربي وعدد من الأغاني الأخرى الخاصة بليلة رأس السنة.

ويشهد الاحتفالية عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وقيادات الهيئة والعديد من الفنانين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة مسرح السامر احتفالية العام