رئيس تشاد يتعهد باحترام الاستفتاء الذي يمهد الطريق للحكم المدني

تعهد رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، باحترام نتائج الاستفتاء على الدستور، الذي شهدته إنجامينا في ديسمبر الجاري، والمقرر أن تعلن المحكمة العليا في تشاد اليوم الخميس النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري في البلاد الذي يمهد الطريق للعودة إلى الحكم المدني.

وقال القائد العسكري التشادي إنه سيحترم الحكم الذي من المرجح ألا يختلف عن النتائج الأولية التي نشرت الأحد الماضي والتي تشير إلى أن الدستور الجديد للدولة الواقعة في وسط أفريقيا تمت الموافقة عليه بأغلبية 86% من الناخبين.

وذكرت إذاعة صوت أمريكا، أن بعض زعماء المعارضة رفضوا هذه الأرقام قائلين إن الدستور الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء لا يضمن استعداد القادة العسكريين لتسليم السلطة للمدنيين.

وقالت الحكومة العسكرية الانتقالية في تشاد إن الإقبال الكبير للناخبين في الاستفتاء الدستوري في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا يشير إلى أن المدنيين ملتزمون بأغلبية ساحقة بخطط الجنرال محمد إدريس ديبي لتسليم السلطة إلى الحكم المدني بحلول ديسمبر 2024.

وتحدث ديبي على التلفزيون الوطني التشادي هذا الأسبوع بعد إعلان النتائج الأولية للاستفتاء الدستوري.

وهنأ المدنيين والفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين ساعدوا في إجراء الاستفتاء الدستوري في تشاد بسلام منذ 25 نوفمبر، عندما انطلقت الحملة، وحتى 17 ديسمبر، عندما أجري الاستفتاء، وحتى 24 ديسمبر، عندما تم تشكيل اللجنة الوطنية.

وبحسب النتائج الأولية، تمت الموافقة على الدستور الجديد بنسبة 86% من الناخبين.

لكن زعماء المعارضة التشادية ومنظمات المجتمع المدني يقولون إن أغلبية الناخبين لم يتوجهوا للتصويت.

وأفادت أحزاب المعارضة، بما في ذلك اتحاد الديمقراطيين من أجل التنمية والتقدم، أن عدة ملايين من الناخبين لم يجمعوا حتى بطاقاتهم الانتخابية.

ووصف العديد من زعماء المعارضة وجماعات المجتمع المدني الاستفتاء بأنه مجرد خدعة للتحضير لانتخابات نهائية لديبي، وهو جنرال عسكري يبلغ من العمر 39 عاما.

وتولى ديبي السلطة في أبريل 2021 بعد وفاة والده الجنرال إدريس ديبي إتنو الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1990.

وتقول المعارضة والمجتمع المدني في تشاد إن ديبي الأصغر بدأ يظهر نيته في التمسك بالسلطة بعد فشله في تنظيم الانتخابات في غضون 18 شهرًا من أبريل 2021 كما وعد وبدلًا من ذلك مدد حكمه حتى نوفمبر 2024.

وأمام المحكمة العليا في تشاد مهلة حتى الخميس لفحص النتائج المؤقتة وإعلان النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري في 17 ديسمبر.