فيديوجراف.. خسائر القطاع الخاص الفلسطينى جراء العدوان الإسرائيلي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية "فيديوجراف" عن خسائر القطاع الخاص الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي، بحسب جهاز الإحصاء في فلسطين، وجاءت الخسائر كالتالي:-
- 1.5 مليار دولار خسائر القطاع الخاص منذ بدء العدوان.
- 25 مليون دولار متوسط الخسائر اليومية للقطاع منذ 7 أكتوبر.
- الخسائر بالممتلكات والأصول الثابتة لم يتم احتسابها حتى الآن.
- القطاع الخاص في فلسطين يمتلك نحو 176 ألف منشأة.
- غزة تضم 56 ألفًا من منشآت القطاع الخاص و120 ألفًا بالضفة.
- عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني 522 ألف عامل.
- 89 % من إجمالي العاملين في قطاع غزة توقفوا عن العمل.
- توقف معظم منشآت القطاع الخاص في قطاع غزة بشكل كامل.
- 29 % من منشآت القطاع الخاص في الضفة الغربية تأثرت سلبيًا.