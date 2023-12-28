ضبط شخصين لقيامهما بسرقة سيارة بالشرابية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بسرقة سيارة وإعادة السيارة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بسرقـــة سيارته حال توقفها بدائرة القسم،وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتـــهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين ، تم بإرشادهما ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها ، والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.