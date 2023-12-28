ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط شخصين لقيامهما بسرقة سيارة بالشرابية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بسرقة سيارة  وإعادة السيارة  بدائرة قسم شرطة الشرابية.

تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بسرقـــة سيارته حال توقفها بدائرة القسم،وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتـــهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين ، تم بإرشادهما ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها ، والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن السيارة الش سرقة سيارة شرطة الشرابية