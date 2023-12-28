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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يواصل اللقاء الدورى الأسبوعى مع المواطنين

رئيس مدينة رأس غارب
رئيس مدينة رأس غارب يناقش شكوي المواطنين
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واصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب لقاؤه الدورى مع المواطنين و حرص على الاستماع إلي الأهالى ومناقشة طلباتهم وفقا للقانون .

و ناقش رئيس المدينة خلال اللقاء 28  طلب مقدم من المواطنين، بحضور مديرى إدارات خدمة المواطنين والاملاك والايرادات والادارة الهندسية والشئون القانونية لمناقشة طلبات المواطنين و تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح زالقوانين.

وتنوعت الطلبات ما بين الحصول على وحدات سكنية، طلب معاينات للمنازل بالمنطقة العشوائية وتعويض المستأجرين  ومتضررى السيول، وطلبات زوائد تنظيم، وتم توجيه الطلبات للادارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة بما لايخالف القوانين واللوائح المنظمة لها.

يأتي هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بلقاء المواطنين أسبوعيا.

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خدمة المواطنين طلبات المواطنين رئيس مدينة رأس غارب مناقشة طلبات المواطنين