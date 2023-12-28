«بشاير الخير».. انفراجة كبيرة في أسعار الخضراوات والفاكهة بسبب العروة الشتوية .. أبو صدام : لدينا اكتفاء ذاتي من كافة الخضراوات والفاكهة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية وذلك بسبب بداية الموسم الشتوي الذي عمل على توفير كميات كبيرة من المعروض في الأسواق، حيث شهدت أسعار الطماطم والبطاطس تراجعات كبيرة بعض طرح بشائر العروة الشتوية التي وفرت الكثير من المعروض في الأسواق.

وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن إنتاج العروة الشتوية قاربت علي الوصول إلى كامل طاقتها فى الأسواق، مؤكدًا أن ذلك كان له تأثير مباشر على زيادة المعروض وخفض الأسعار، مشيرا إلى حدوث انخفاض فى أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، بعد ضخ المزيد من محاصيل العروة الشتوية، إذ سيزيد إنتاج العروة المعروض فى الأسواق.

وأرجع عبد الستار، سبب استمرار هبوط أسعار الخضروات والفاكهة في مصر الفترة الحالية إلى العروة الشتوية والتي جعلت هناك وفرة في المعروض بالأسواق في ظل أن الأسعار تختلف حسب المحافظة والمنطقة.

من جانبه قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن أسعار البطاطس والطماطم ارتفعت في الأسواق خلال الفترة السابقة بشكل كبير، مع قلة المعروض بالسوق المحلي، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي ولا توجد أزمة بالسوق.

وأضاف النجيب ، أن أسعار البطاطس والطماطم بشكل أخص شهدت انخفاضا كبيرا الفترة الحالية وذلك بسبب زيادة المعروض في الأسواق مع بداية بشائر «العروة الشتوية» والتي عملت على انخفاض كبير في أسعار الخضروات والفاكهة، فيما ستواجه الأسواق خلال الفترة القادمة انخفاضات متتالية بنهاية شهر نوفمبر الجاري في ظل اقتراب طرح محصول العروة الجديدة، لافتًا إلى أن طرح البشاير سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن الخضروات والفاكهة يتم تداولها وفقًا لآليات العرض والطلب، ومع زيادة المعروض ستنخفض الأسعار، مشيرا إلى أنه يبلغ حجم إنتاج مصر من البطاطس سجل من 5،5- 6 ملايين طن، لافتا إلى أنه يتم استيراد بما يتراوح من 100 إلى 140 ألف طن .

وأوضح، أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد انفراجة كبيرة بالانخفاض بسبب اعتدال المناخ الذي وفر الكثير من المنتجات في الأسواق وبشكل كبير، مبشرا بأن الانخفاض سيستمر طوال فترة الشتاء.

وقال حسين أبو صدام النقيب العام للفلاحين، اننا نكتفي ذاتيا من كافة الخضروات والفواكه ونصدر فائض قارب علي 7 مليون طن الموسم الماضي نتيجة التوسع في الزراعات وزيادة الانتاج حيث نزرع مساحات كبيره من البطاطس تصل ل 600 الف فدان تنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام نصدر منها ما يقارب ال900 الف طن ومع بداية جني العروه الجديده من البطاطس فإن اسعارها انخفضت ويبيع المزارع حاليا كيلو البطاطس في الحقل ب7 جنبهات ويصل لسوق الجمله بنحو 10 جنيهان ويتراوح سعرها في التجزئة ما بين 12 الي 15 جنيه،

فيما نزرع نحو 400 الف فدان من الطماطم طوال العام تنتج نحو 6.5 مليون طن من الطماطم ويباع حاليا كيلو الطماطم في الحقل بنحو 5 جنيهات ليصل للمستهلك بنحو 10 جنيهات كما نزرع نحو 200 الف فدان من البصل تنتج نحو 3 مليون طن ويباع البصل المقور حاليا في الحقل ب 7 جنيهات ليصل للمستهلك بنحو 15 جنيه .

وتشهد الأسواق إقبالاً ملحوظاً من جانب المواطنين الفترة الحالية على شراء أنواع الفواكه الخضروات الموسمية، إذ شهدت بعض السلع انخفاضا ملحوظاً وشهدت البعض الآخر تفاوتا،حيث وصل سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيهات، وسعر البطاطس من 6.5 إلى 11.5 جنيها، وسعر البصل من 11 إلى 22 جنيها، وسعر الكوسة من 9 إلى 15 جنيها، وسعر الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيهات، وسعر الباذنجان بلدي من 3 إلى 5.5 جنيهات، والرومي من 2.5 إلى 4 جنيهات،والفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهات، وسعر الفلفل حامى بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، وسعر الملوخية من 8 إلى 10 جنيهات، والكوسة بـ 15 جنيهًا والجوافة بـ14، وتراوح سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيهات،وسعر البرتقال السكري من 4.5 إلى 7.5 جنيهات،و سعر البرتقال أبو سرة من 5 إلى 9 جنيهات، وسعر اليوسفي من 4.5 إلى 8.5 جنيهات.