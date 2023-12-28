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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تقتحم 6 شركات صرافة تابعة لـ "النقد الفلسطينية" واعتقال أصحابها

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مقار 6 شركات صرافة اليوم الخميس، وجميعها خاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية، في عدد من المحافظات، واعتقلت عددًا من أصحاب تلك الشركات، واستولت على مبالغ مالية من خزناتها، بعد تفجيرها.

وأضافت سلطة النقد الفلسطينية ، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنها تطبق أحدث النظم الرقابية على القطاع الصيرفي بهدف الحفاظ على سلامة هذا القطاع وتطوير أعماله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للجمهور بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى، فإنها تتابع بشكل حثيث هذا الاعتداء الآثم مع الجهات ذات صلة.

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