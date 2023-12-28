ساكا وجيسوس يقودان التشكيل المتوقع لآرسنال أمام وست هام

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت ختام جولة "البوكسينج داى"، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة و الربع من مساء اليوم الخميس نحو ملعب "استاد الإمارات"، والذى يستضيف فيها فريق آرسنال نظيره وست هام يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وتحمل تلك الجولة اسم "بوكسينج داي"، والتى تعود تسميتها إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية، بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة، وستحدد هوية بطل الشتاء.

من المتوقع ان يخوض فريق ارسنال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمي: دافيد رايا.

خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغاليش، زينشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، تروسارد، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، جيسوس، مارتينيلي.

ويسعى فريق ارسنال للعودة مرة أخرى لسلسلة النتائج الإيجابية التى حققها فى الفترة الأخيرة، بعد الفوز فى اربع جولات متتالية أمام لوتون تاون ووولفرهامبتون، برينتفورد وبيرنلي على التوالى، إلا انه تعرض للهزيمة من أستون فيلا بعد تلك السلسه، وانتصر على برايتون، وتعادل فى الجولة الماضية أمام ليفربول.

كما يأمل فى تحقيق الفوز والعودة مرة أخرى لتصدر جدول ترتيب البريميرليج، وانتزاعها من ليفربول المتصدر بفارق نقطتين فقط قبل انتهاء الدور الأول.

ويحتل فريق ارسنال وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، على بعد نقطتين فقط من ليفربول المتصدر برصيد 42 نقطة، بينما يقع فريق وست هام يونايتد فى المركز السابع برصيد 30 نقطة.

