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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران عطا الله حنا: ما يحدث بغزة وصمة عار في جبين الإنسانية

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
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قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، من أجل ان تكون انسانا يجب عليك ان تكون منحازا للقيم الانسانية وان ترفض الحروب وثقافة القتل والدمار والخراب التي تتنافى مع اية قيمة انسانية او اخلاقية او حضارية .

واضاف “حنا” عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، منذ قليل، إذا اردت ان تكون انسانا  يجب عليك أن تطالب بوقف الحرب في غزة لان الحرب هي امتهان للكرامة الانسانية وسياسة عقاب جماعي وضحايا الحرب هم المدنيون وما يحصل حاليا في غزة انما هي وصمة عار في جبين الانسانية .

وأكد “حنا ” انهم ليس دعاة حروب وموت وقهر واستهداف للانسان بل نحن دعاة محبة ورحمة واخوة وهذه هي القيم التي نادى بها من نحتفي بمولده وقد اتى الى هذا العالم لكي يبعث الامل والرجاء ولكي ينشر قيم المحبة والاخوة والرحمة بين الانسان واخيه الانسان.

وتسأل “حنا” اين هي هذه القيم الانسانية مما يحدث حاليا في غزة والصامتون هم مشاركون في هذه الجريمة من حيث يدرون او لا يدرون .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، نصلي في هذه الايام المقدسة والتي فيها نستقبل العام المدني الجديد ونحن في حقبة ما بين عيد الميلاد الغربي وعيد الميلاد الشرقي ونسأله تعالى ان يتحنن بنا وان يرأف بشعبنا وان يكون تعزية وبلسما لكل المكلومين والمتألمين في غزة المنكوبة .

 

 

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