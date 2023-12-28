شرطة المرافق بالأقصر تحرر 39263 محضرا خلال 2023

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، العديد من الحملات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، على مدار عام 2023، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

وقال العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، إن حملات شرطة المرافق على مدار العام الجاري، أسفرت عن تحرير ١٠٣١٥ محضر إشغال طريق، و٣٨٦٢ محضر نظافة عامة، و٢٦١٤ محضر بائع متجول، و٥٣٤٧ محضر مضبوطات متنوعة، و١٧١٢٥ محضر ازالات إدارية.

وأضاف الغول، أن الحملات جاءت في ضوء متابعة اعمال وجهود إدارة شرطة المرافق على مدار العام، ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

حملات المرافق

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