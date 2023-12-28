الخارجية الروسية: نواجه صعوبات في إجلاء مواطنينا من غزة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية في ظل نقص الخدمات والغذاء والدواء، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت الخارجية الروسية، نواجه صعوبات في إجلاء المواطنين الروس من غزة ونعمل على تقديم المساعدات اللازمة لهم.

واستشهد عشرات المواطنين بينهم صحفيان، وأصيب آخرون بجروح، منذ صباح اليوم الخميس، في سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن 10 مواطنين استشهدوا، وأصيب 12 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا، قرب مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب القطاع.

وأفاد مصدر طبي لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 17 مواطنًا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في وسط قطاع غزة، منذ ليلة أمس.