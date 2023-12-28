هونج كونج.. إدانة ثلاثة طلاب بالتخطيط لهجوم بالقنابل

أصدرت محكمة في هونج كونج، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، أحكامًا بالسجن على ثلاثة طلاب لتورطهم في هجوم مخطط له بالقنابل يستهدف مباني حكومية.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إن هذا الحكم يختتم سلسلة من المحاكمات التي استهدفت أعضاء جماعة "Returning Valient" غير المعروفة، وأغلبها من الطلاب، والتي تدعو إلى مقاومة الصين.

واتهم الشبان الثلاثة بالرغبة في صنع قنابل مخصصة لمواقع عامة، بما في ذلك المحاكم، في أعقاب المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي تندد بتدخل بكين. وتم القبض عليهما في يونيو 2021، قبل أن يتمكنا من تصميم المتفجرات وحُكم على هو يو وانغ، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت القبض عليه، بالسجن لمدة ست سنوات، واعتبرته النيابة زعيم الحركة “المسؤول الأول عن صناعة المتفجرات”.

واعترف كووك مان هي (21 عاما) وتشيونج هو يونج (23 عاما) بالذنب في تهمة "التآمر للتسبب في انفجارات"، وحُكم عليهما بالسجن لمدة سنتين ونصف وست سنوات على التوالي.

وقال القاضي أليكس لي، أحد القضاة الذين اختارتهم الحكومة في قضايا تتعلق بالأمن القومي: "كان المناخ الاجتماعي العدائي في عامي 2019 و2020 من النوع الذي يمكن أن يحول الأشخاص ذوي الأخلاق الحميدة إلى متطرفين" مضيفا: «مهما كان هدف المتهمين، فإن خطتهم كانت شريرة بلا أدنى شك».