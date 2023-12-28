هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

قالت هيئة شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، مشيرة إلى ارتفاع عدد المعتقلين إلى 4755 منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتواصل شرطة الاحتلال منع المواطنين من الدخول للبلدة القديمة، أو المسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد للمصلين.