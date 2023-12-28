إعلام إسرائيلى: إصابات خطيرة بعملية دهس وطعن بمدينة اللد

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 11:43 ص

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن إعلام إسرائيلي بحدوث 3 إصابات خطيرة من المستوطنين بعملية دهس وطعن مزدوجة في مدينة اللد وإطلاق النار على المنفذ.

في سياق آخر، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 14 آخرون، اليوم الخميس، خلال مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، تخللتها عملية اعتقال ثلاثة مواطنين من منازلهم.

وأعلنت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله، استشهاد الشاب حازم عبدالفتاح قطاوي، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن من بين المصابين 4 إصابات بالرصاص الحي، بينهم صحفي، وذلك بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم وسط المدينة، وتلقوا الإسعافات والعلاجات اللازمة، قبل أن ينقلوا للمستشفى لاستكمال العلاج.